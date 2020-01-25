Любовь Толкалина в блестящем платье с запахом вышла в свет со взрослой дочкой

Любовь Толкалина недавно ответила на критику своего возраста тем, что опубликовала откровенное фото, на котором предстала обнаженной.

Актриса смогла привлечь к себе внимание накануне кинопремии «Золотой орел». Вернулась в Москву к самому мероприятию и дочка артистки Мария Кончаловская. 18-летняя девушка со своих женихом планирует скоро устроить свадьбу, поэтому переехала в Москву.

больше по теме Дочь Толкалиной и Кончаловского переехала в Москву со своим женихом Мария призналась, что готовиться к свадьбе удобнее в столице.

На премии Толкалина появилась вместе со своей взрослой наследницей. На этот раз она выбрала броский, но не пикантный образ. Актриса облачилась в блестящее платье с запахом, украшенное пайетками. Туфли на каблуке и нюдовый макияж завершили образ.

Мария выбрала элегантное платье в пол из синего шифона. Наряд подчеркнул осиную талию девушки. В нем дочь артистки выглядела очень женственно и консервативно.

«Я помню, как еще в детстве смотрела завороженно на красивую статуэтку Орла, которая стоит у нас дома (мамина награда) и думала, где же, в какой волшебной стране, откуда принесла мама эту красоту?! Вчера все прояснилось», — поделилась впечатлениями Мария.

Мама и дочка с удовольствием позировали на ковровой дорожке. К слову, девушке удалось затмить свою маму благодаря наряду и своей юности. Поклонники одарили ее комплиментами.

«Какие вы с мамой красивые!», «Платье, очень идет», «Вам к лицу такой стиль, очень романтичная барышня», «Нереально красиво», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Напомним, что также гостями премии стали Мария Кожевникова, Марина Александрова, Вера Брежнева, Анна Михалкова и другие известные персоны.