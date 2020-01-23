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Дочь Толкалиной и Кончаловского переехала в Москву со своим женихом

Мария призналась, что готовиться к свадьбе удобнее в столице.

Дочь Толкалиной и Кончаловского переехала в Москву со своим женихом
Любовь Толкалина с дочкой. фото: .instagram.com/welcometomaria/

Любовь Толкалина давно рассталась с мужем Егором Кончаловским. У режиссера уже новая жена Мария Леонова, которая почти три года назад родила ему сына Тимура. Однако у актрисы и ее экс-супруга также есть дочь Мария. Девушке уже 18 лет, поэтому она живет самостоятельно. С отцом юная особа поддерживает дружеские отношения и даже стала крестной мамой своего брата.

В прошлом году наследница Толкалиной и Кончаловского переехала жить в Санкт-Петербург ради учебы в престижном вузе. Она поехала жить в чужой город не одна, а со своим бойфрендом.

Отношения с 26-летним Никитой Кузьминым, сооснователем и руководителем IT-компании, стали развиваться очень стремительно. Молодой человек сделал предложение руки и сердца Марии. Примечательно, что это сподвигло пару вернуться жить обратно в Москву.

«Итак, мы окончательно переехали в Москву обратно… Главный вопрос во времени… Потеряли ли мы эти полгода впустую или же всё-таки приобрели что-то ценное, выучили данные нам уроки, получили опыт…? Время покажет… Но после жизни в Санкт-Петебрурге во мне родилось неистовое желание заводить новых друзей и больше времени проводить в социуме. Я поняла, что каждая секунда в моей жизни проходит и больше не будет повторяться… Я раньше этого не осознавала…» — рассказала дочь Толкалиной.

Ранее девушка призналась, что в столице ей будет проще подготовиться к грядущей свадьбе. До этого она не комментировала слухи о помолвке. Скорее всего, торжество пройдет летом, поэтому у нее есть еще уйма времени на подготовку. Если учесть, что Мария блистала на балах в роскошных нарядах, то ее свадебное платье должно быть не менее прекрасным. Напомним, что дочь Толкалиной увлекается живописью.

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звездные семьиЛюбовь ТолкалинаМария Кончаловская
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Дочь Толкалиной и Кончаловского переехала в Москву со своим женихом
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