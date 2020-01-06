«Она отучила меня смотреть на вещи критически»: Толкалина рассказала о дочери

Актриса Любовь Толкалина в Instagram очень тепло и нежно отозвалась о своей дочери Марии Михалковой-Кончаловской. Напомним, что девушка появилась на свет в 2001 году от режиссера Егора Кончаловского. Спустя несколько лет Толкалина и Кончаловский расстались. Официально они подтвердили, что больше не вместе, только в 2017 году.

Как заметила Толкалина, с рождением дочери в ее жизни началось происхождение ценностей. Как сказала актриса, сейчас Мария учит ее тому, чему она сама не смогла научить ее.

«Быть доброй к людям, быть терпимой и терпеливой, сомневаться в своих представлениях о мире и думать, что мое мнение — это истина в последней инстанции… Она отучила меня смотреть на вещи критически. Давать оценки, вешать ярлыки, следовать стереотипам и предрассудкам, истерить, если все идет не так как я придумала, как надо мне, как я захотела», — заявила Любовь Толкалина.

Также, по словам актрисы, благодаря любимой дочери она стала более уверенной во многих вещах. Сейчас она может спокойно верить и доверять людям, с чем раньше у нее были сложности.