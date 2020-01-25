Анна Михалкова в необычном платье со стразами появилась на премии «Золотой орел»

24 января состоялась премия «Золотой орел». Это мероприятие ежегодно привлекает внимание звезд. На коровой дорожке блистало множество актрис, певиц и других известных персон. Большинство их них выбрали наряды в темных тонах, но были и те, кто отличился. Так Мария Кожевникова выбрала розовое кокетливое платье, а Анна Михалкова еще более необычный наряд.

На публике актриса предстала в длинном платье нежно-кремового цвета с пайетками и цветными крупными стразами. Акцент на талии звезда сделала с помощью тонкого пояса. Туфли на каблуке и нюдовый макияж завершили образ. Это первое появление Анны после громкого скандала, разгоревшегося вокруг ее сына, 20-летнего Андрея Бакова, который был одним из последних, кто видел модель Ксению Пунтус перед тем, как она была найдена на улице с травмами.

Михалкова выглядела радостной, особенно после того, как получила премию. Ей вручили награду за роль на телевидении. Академики отметили работу актрисы в сериале «Шторм». Однако образ звезды многие сочли провальным. Его уже назвали нелепым в Сети. Напомним, что в прошлом году Анна сильно похудела. Это сподвигло ее впервые за карьеру сняться в нижнем белье.

Напомним, что у 45-летней Михалковой есть трое детей. У нее также есть сын Сергей и дочь Лидия. Все свободное время она старается посвящаться близким. Актриса также состоит в теплых отношения с сестрой Надеждой. Они часто видятся и порой одеваются в одном стиле. Однажды Анна поразилась, когда обнаружила, что они с сестрой не сговариваясь сделали одинаковый маникюр. Стоит отметить, что актриса редкое выбирает неудачные образы.