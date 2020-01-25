Звездный стиль

Розовое платье Кожевниковой с рукавами-фонариками сравнили с «занавеской»

Актриса посетила кинопремию в коктейльном наряде, который не всем пришелся по вкусу.

Розовое платье Кожевниковой с рукавами-фонариками сравнили с «занавеской»
Мария Кожевникова. фото: globallookpress.com/

Мария Кожевникова перед Новым годом снова пережила много трудностей. Так как артистка не раскрыла подробности случившегося, то появились слухи о ее разводе с мужем. Также появились предположения, что сыновья звезды снова заболели. Однако накануне актриса вышла в свет. Она светилась от счастья, демонстрируя, что все невзгоды остались позади. Многодетная мама стала гостьей премии «Золотой орел».

Многие звезды решили придерживаться стиля total black: Катерина Шпица, Марина Александрова, Павел Деревянко, Вера Брежнева. А вот Кожевниковой захотелось предстать в нежном образе. Она выбрала коктейльное платье розового цвета с рукавами-фонариками, а также с рюшами и бантом на юбке. Волосы она собрала в высокий пучок, дополнив наряд аксессуарами и макияжем в тон.

Не всем поклонникам понравился образ Кожевниковой. Некоторые сравнили ее платье с занавеской. «Какие шторы розовые», «Нелепый наряд», «Такое еще носят», «Что за штора?», — стали пикать пользователи Сети. А вот преданным фанатам актрисы ее наряд пришелся по душе. Тем более, что недавно она похудела, а платье подчеркнуло ее точеную талию. «Красотка! Куколка Тутти», «Вы похожи на конфету», «Какая классная фотография! Так все круто сочетается! Вы красавица», «Мария, вы в этом наряде, как из сказки „Золушка“», «Как Барби», «Ты очень красивая прям принцесса», — прокомментировали пост подписчики.

Мария не стала отвечать на колкости злопыхателей. Она рассказала, как прошла премию и отметила, что отсмотрела все картины. «Я как академик, который должен проголосовать, честно отсмотрела всё, несколько дней отходила, в этот раз много депрессивного…Но очень хотелось отметить и посоветовать Вам, посмотреть неигровой фильм Александра Звягинцева „Без срока давности. Открывая шкаф позора“ Это то, что вы должны знать», — считает звезда.

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Звездный стильМария Кожевниковамода и стильПремия "Золотой орел"
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Розовое платье Кожевниковой с рукавами-фонариками сравнили с «занавеской»
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