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Любовь Толкалина опубликовала голое фото в ответ на критику подписчиков

Некоторым поклонникам актрисы не понравилось, что до этого она выложила в Instagram снимок своей ноги.

Любовь Толкалина опубликовала голое фото в ответ на критику подписчиков
Любовь Толкалина смело ответила подписчикам. Фото: Natalya Loginova/Russian Look

41-летняя актриса Любовь Толкалина неожиданно опубликовала в Instagram голое фото. На снимке артистка стоит на пляже полностью обнаженная. Правда, пикантные места ее тела закрыты нарисованным в фоторедакторе полосами и вопросительным знаком. Судя по посту, женщина сознательно провоцирует своих подписчиков.

Началось все с того, что ее молодая коллега Лиза Арзамасова опубликовала фото с задранной ногой. Толкалина решила послать ей своеобразный привет и тоже подняла ногу прямо к камере, но в ее версии стопа была голая. Некоторые подписчики актрисы неожиданно начали критиковать этот снимок.

«Нога кажется больше, чем есть на самом деле», «Я не понимаю, хотите пятку показать миру — педикюр сделать не пробовали, нога не первой свежести…», «Ничего личного, но фотка ужасная!» — такие комментарии появились под постом.

Любовь Толкалина
Некоторые подписчики Толкалиной набросились с критикой на ее голую стопу. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

После этого Любовь и отважилась на обнаженку, очевидно, пытаясь донести, что не стесняется не только голой пятки, но и вообще может раздеться на камеру (само фото публиковать не станем из-за его чрезмерной откровенности).

«Друзья мои, а расскажите-ка пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? Я удивлена искренне. Картинка ведь не про родинки и изъяны педикюра… Она ведь про композицию кадра…» — обратилась к подписчикам актриса.

Она подчеркнула, что те, кто пишут пошлости в комментариях, выдают свой низкий уровень восприятия. И как бы невзначай артистка намекнула, что недовольные ее снимками могут просто отписаться.

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Любовь Толкалина опубликовала голое фото в ответ на критику подписчиков
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