«Подниму рюмочку за вашу семью»: Николаев обратился к 70-летней Пугачевой 

59-летний муж Юлии Проскуряковой не упустил случая поздравить Аллу Борисовну со Старым Новым годом. На личной страничке в Instagram примадонны отечественного шоу-бизнеса опубликовала свежее селфи, чем привлекла внимание Игоря Николаева. Ни для кого не секрет, что Пугачеву и композитора связывает давняя дружба. Возлюбленная шоумена Максима Галкина сумела найти общий язык и с нынешней избранницей артиста. Кроме того, четырехлетняя дочка Проскуряковой подружилась с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

«Со Старым Новым годом! Подниму рюмочку вечерком за счастье и благополучие вашей любимой семьи!» — обратился к певице Игорь Николаев.

Сама Алла Борисовна любит принимать гостей в своем подмосковном особняке в деревне Грязь. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?..» Максим Галкин признался, что друзья не раз спрашивали его о том, зачем они построили такой большой дом. По словам шоумена, в их замке всегда есть место для близких, когда в гости приезжают сразу несколько семей — его брат Дмитрий и Кристина Орбакайте с дочкой Клавой и мужем бизнесменом Михаилом Земцовым.

По словам поэта-песенника Ильи Резника, этот Новый год он собирался отпраздновать в особняке Примадонны. К слову, у Аллы Борисовны есть также дача на Истре. При этом за домом звездной бабушки приглядывает ее старший внук. 28-летний Никита Пресняков вместе с женой Аленой Красновой в Новогоднюю ночь устроили на даче Пугачевой вечеринку для близких друзей.