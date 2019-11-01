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«Никитка стал крутым»: Пресняков-старший гордится успехами внука

73-летний артист рад тому, что их с Пугачевой внук выбрал для себя творческую профессию.

«Никитка стал крутым»: Пресняков-старший гордится успехами внука
Владимир Пресняков-старший с внуком Никитой (Фото: Globallookpress.com)

Телеканал «МУЗ-ТВ» выпустил эксклюзивный документальный фильм «Династия» о наследниках известных исполнителей. Одним из главных героев сюжета стал внук Аллы Пугачевой и четы Пресняковы — 28-летний Никита.

Юноша окончил престижную академию в Штатах и стал вокалистом собственной группы Multiverse. Кроме того, молодой человек сумел наладить личную жизнь. В июле 2017 года Никита сыграл свадьбу. Избранницей наследника именитой фамилии стала модель Алена Краснова.

В одном из интервью, фрагмент которого вошел в сюжетную канву ленты, дед Никиты — Владимир Пресняков-старший не стал скрывать: он гордится их с Примадонной внуком, который вырос самодостаточным и самостоятельным молодым человеком, способным содержать себя и свою семью без помощи звездных родителей. Кроме того, 73-летний артист объяснил, почему сын Кристины Орбакайте, вслед за мамой и отцом выбрал творческую стезю.

«Тут никуда не деться… Все становятся музыкантами, причем по своей воле! Никто никого не заставляет… Живут и растут среди музыки и музыкантов. Порой, и поневоле… Никитка, вон какой стал — крутой!» — подметил Владимир Пресняков-старший.

Примечательно, что сын Кристины Орбакайте пока не спешит обзаводиться собственными детьми. Вместе с 22-летней супругой Аленой Красновой внук Примадонны наслаждается свободой, имея возможность путешествовать и открывать новые места.

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Алена КрасноваАлла ПугачеваВладимир Пресняков-старшийдети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Никитка стал крутым»: Пресняков-старший гордится успехами внука
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