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Проскурякова прояснила слухи о второй беременности от Николаева

Возлюбленная композитора увлечена учебой в ГИТИСе и пока не готова уходить в декрет.

Проскурякова прояснила слухи о второй беременности от Николаева
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Михаил Фролов/"КП")

Супруга 59-летнего Игоря Николаева на личной страничке в Instagram решила ответить на вопросы почитателей в формате викторины. Так, Юлия Проскурякова не оставила без внимания и одну из волнующих ее тем.

Знаменитость решила раз и навсегда положить конец всем слухам и домыслам относительно возможного пополнения в семье. Певице не раз приписывали вторую беременность, однако возлюбленная композитора настаивает на том, что она не спешит уходить в декретный отпуск и заводить еще одного ребенка.

Проскурякова увлечена учебой в ГИТИСе. Помимо всего прочего, она старается находить время на семью и близких. Во время сессии Юлия забыла об отдыхе и сне из-за постоянных репетиций и работы над ролью.

«Сессия в ГИТИСе это абсолютная собранность, трудоголизм и самодисциплина при абсолютной нехватке времени, хаосе и постоянном желании, хоть чуть-чуть поспать», — сетовала возлюбленная Игоря Николаева.

Юлия Проскурякова не хочет рожать
Юлия Проскурякова призналась, что пока не планирует заводить с Игорем Николаевым второго ребенка (Фото: Instagram.com/uliaveronika)

«Планируете ли в будущем еще ребеночка?!» — спросил Юлию один из анонимных подписчиков артистки.

«Пока нет!» — заявила певица.

Напомним, что в октябре дочке Юлии Проскуряковой и ее супруга — Веронике — исполнилось три года. Малышка учит английский язык, в то время как двойняшки Пугачевой — Лиза и Гарри — вместе с гувернером изучают французский. По словам певицы, ее дочка сумела подружиться с детьми Аллы Борисовны.

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Тэги:

дети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь Николаевкрасота вне возрастаЮлия Проскурякова
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Проскурякова прояснила слухи о второй беременности от Николаева
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