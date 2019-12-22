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Орбакайте не поскупилась на платье румынского бренда за 175 тысяч рублей

48-летняя певица к новогодним праздникам пополнила гардероб новым дизайнерским нарядом.

Орбакайте не поскупилась на платье румынского бренда за 175 тысяч рублей
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Старшая дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса — 48-летняя Кристина Орбакайте — не привыкла экономить на собственном имидже. На днях возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова появилась на одном из светских мероприятий в бархатном вечернем платье в пол, отдав предпочтение изумрудному оттенку. Как пишет Teleprogramma.pro, певица не поскупилась на обновку. Так, в гардеробе знаменитости появилось платье румынского бренда Rhea Costa стоимостью 175 тысяч рублей.

К слову, на премьерном показе фильма «Алла Пугачева: тот самый концерт» экс-возлюбленная Владимира Преснякова-младшего позировала на красной дорожке кинотеатра «Октябрь» в блестящих ботильонах на каблуке в тон черному жакету с пайетками. Свой образ певица дополнила брюками с подворотами и серебристой блузой. В отсутствии Максима Галкина артиста в зрительском зале заняла место рядом с Аллой Борисовной. Сам шоумен появился только на банкете. По словам телеведущего, он задержался в Останкино из-за съемок двух передач.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте появилась на публике в изумрудном платье (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Ранее старший сын Кристины — 28-летний Никита Пресняков — провел уикенд в компании отца и мачехи. Солист группы Multiverse вместе с супругой Аленой Красновой побывал на семейном ужине в одном из столичных ресторанов, уделив внимание родственникам. Внук Примадонны повидался с бабушкой и дедушкой со стороны отца, Натальей Подольской, младшим братиком Артемием и Владимиром Пресняковым-младшим.

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Тэги:

Алла Пугачеваестественная красотаЗвездный стильКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
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Орбакайте не поскупилась на платье румынского бренда за 175 тысяч рублей
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