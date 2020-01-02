Шестилетние двойняшки Пугачевой впервые посмотрели фильм «Один дома»

В недавнем интервью Кириллу Клейменову в программе «Время» на Первом канале 70-летняя Алла Пугачева рассказала о том, что запрещает шестилетним двойняшкам Гарри и Лизе пользоваться гаджетами и играть в компьютерные игры. В отсутствии мобильной связи, малыши, по словам Примадонны, придерживаются эпистолярного жанра. Дети вечерами пишут друг друг письма и подкладывают записки под дверь комнат.

При этом Аллы Борисовна не запрещает двойняшкам смотреть телевизор. Перед сном Лиза и Гарри могут посмотреть мультики. А на новогодних каникулах Максим Галкин застал малышей за просмотром приключенческой комедии «Один дома» с Маколеем Калкиным в главной роли. К слову, американский актер в августе отпраздновал свое 39-летие.

«Впервые смотрят «Одни дома»», — отметил шоумен, опубликовав в Stories кадр с сыном Гарри.

Телеведущий не стал скрывать, что дети остались в восторге от комедии. Ранее в интервью для YouTube-проекта «А поговорить?..» Максим Галкин уточнил, что считает Аллу Борисовну безумно ответственной матерью. По словам шоумена, именно у жены он научился тому, как надо вести себя с детьми, как с ними говорить. Галкин подметил, что при двойняшках никто и никогда не выяснял отношений. Именно по этому, по мнению телеведущего, их с Аллой малыши растут такими счастливыми.