«Любит и боится потерять»: Проскурякова высказалась о браке с 59-летним мужем

Юлия не стала скрывать: рядом с возлюбленным она обрела настоящее женское счастье.

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова младше своего избранника на двадцать два года. Однако значительная разница в возрасте не помешала влюбленным построить гармоничные отношения и обзавестись общим ребенком.

В октябре дочке певицы и композитора — Веронике — исполнилось три годика. На личной страничке в Instagram возлюбленная 59-летнего Игоря Николаева решила ответить на анонимные вопросы верных почитателей в формате викторины.

Так, знаменитость не смогла оставить без внимания слова одного из подписчиков о том, что она чувствует себя неуверенно в союзе с Николаевым, якобы из-за того, что Игорь оказывает на нее давление. Сама Юлия заверила фанатов в том, что она не сомневается в искренности чувств своей второй половинки.

«По-моему, он меня просто любит и боится потерять!» — заверила Проскурякова.

Возлюбленная композитора заявила, что старается не читать бульварную прессу. Юлия выступила с критикой в адрес изданий светской хроники и так называемых «желтых» газет, подметив, что домыслы и слухи, касающиеся ее взаимоотношений с Николаевым и приписываемый им разлад, не имеют под собой никакой реальной почвы.

«Наша любовь преодолеет любую неправду», — отметила Юлия.

Певица призвала поклонников не верить досужим сплетням. Супруга Игоря Николаева не стала скрывать: рядом с возлюбленным она обрела настоящее женское счастье. Проскурякова гордится мужем, считая его идеальным отцом.