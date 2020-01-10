НОВОСТИ

«Любит и боится потерять»: Проскурякова высказалась о браке с 59-летним мужем

Юлия не стала скрывать: рядом с возлюбленным она обрела настоящее женское счастье.

«Любит и боится потерять»: Проскурякова высказалась о браке с 59-летним мужем
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова младше своего избранника на двадцать два года. Однако значительная разница в возрасте не помешала влюбленным построить гармоничные отношения и обзавестись общим ребенком.

В октябре дочке певицы и композитора — Веронике — исполнилось три годика. На личной страничке в Instagram возлюбленная 59-летнего Игоря Николаева решила ответить на анонимные вопросы верных почитателей в формате викторины.

Так, знаменитость не смогла оставить без внимания слова одного из подписчиков о том, что она чувствует себя неуверенно в союзе с Николаевым, якобы из-за того, что Игорь оказывает на нее давление. Сама Юлия заверила фанатов в том, что она не сомневается в искренности чувств своей второй половинки.

«По-моему, он меня просто любит и боится потерять!» — заверила Проскурякова.

Певица Юлия Проскурякова с мужем Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова уверена, что муж боится ее потерять (Фото: Instagram.com/uliaveronika)

Возлюбленная композитора заявила, что старается не читать бульварную прессу. Юлия выступила с критикой в адрес изданий светской хроники и так называемых «желтых» газет, подметив, что домыслы и слухи, касающиеся ее взаимоотношений с Николаевым и приписываемый им разлад, не имеют под собой никакой реальной почвы.

«Наша любовь преодолеет любую неправду», — отметила Юлия.

Певица призвала поклонников не верить досужим сплетням. Супруга Игоря Николаева не стала скрывать: рядом с возлюбленным она обрела настоящее женское счастье. Проскурякова гордится мужем, считая его идеальным отцом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детиИгорь Николаевкрасота вне возрастаМаксим ГалкинЮлия Проскурякова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Любит и боится потерять»: Проскурякова высказалась о браке с 59-летним мужем
Интересно?
Поделись с друзьями: