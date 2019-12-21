В стиле «Один дома»: Наталья Подольская украсила особняк к Новому году

Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым уже девять лет. У них подрастает четырехлетний сын Артемий. Супруги делают все, чтобы мальчик рос счастливым. Певица часто играет с малышом в разные игры и даже облачается в костюмы супергероев на праздники. Каждый раз в отпуске влюбленные придумывают развлекательную программу для наследника, чтобы он не скучал.

А так как в этом году декабрь выдался теплым и в столице до сих пор нет снега, они придумали, как создать новогоднее настроение. Подольская попросила декораторов украсить их загородный особняк. Результат она сняла на видео. В кадре дом сверкает благодаря сотням огоньков от гирлянд. Крыша, балкон и крыльцо сияют, как и дерево на территории участка. «Красивый, классный, суперский домик», — восхитилась Наталья.

«Большое чудо, когда украшен так дом. Вот снега нет, все зеленое, а подъезжаешь к дому — все горит», — похвасталась она.

Поклонникам тоже понравился декор в стиле фильма «Один дома», где особняк главных героев тоже был украшен к праздникам. «Сказка! Очень красиво!», «Как в фильмах», «Клево», «Красиво», «Наташа, это просто супер, это просто сказка», «Красота! Счастья вам в таком», «Грандиозно», — прокомментировали видео подписчики.

Отметим, что многие звезды уже в начале декабря украсили елки. Филипп Киркоров предпочел огромное дерево, которое возвысилось под потолок. Его дети несколько часов распаковывали украшения и вешали их на ветки. А Яна Рудковская установила живую хвойную красавицу, которую украсила в стиле сказки «Золушка». Татьяна Навка тоже успела нарядить елку. Ее символ Нового года украшен в стиле СССР.