ЗВЕЗДЫ

Навка вслед за Рудковской показала роскошную елку и праздничный стол

Фигуристка решила создать новогоднюю атмосферу дома.

Навка вслед за Рудковской показала роскошную елку и праздничный стол
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Еще в ноябре многие звезды установили дома елки и украсили их шарами и гирляндами. Дети Ляйсан Утяшевой и Павла Воли нарядили новогоднюю красавицу вместе со своей бабушкой, а Яна Рудковская со своим сыном Сашей Плющенко в своем особняке поставила огромную живую елку, которую украсила в золотых тонах в стиле сказки «Золушка». Светская львица также любит красиво декорировать стол. Теперь на нем стоят вазы с еловыми ветками и другими атрибутами Нового года.

Не стала отставать от коллег по шоу-бизнесу и Татьяна Навка. Она выдели время 7 декабря, в субботу, и нарядила елку вместе с дочкой Надеждой. В отличие от Яны спортсменка предпочла украшения в стиле СССР с гирляндами-флажками и различными подвесными игрушками. Теперь у Татьяны стол украшен по-праздничному: красная скатерть, вазы с хвойными ветками, самовар и сервиз с росписью под хохлому.

«Всем доброе теплое домашнее утро! Обожаем с Надюшей такое неспешное и вкусное время! Мы уже нарядили нашу красавицу-елочку и теперь наслаждаемся праздничной атмосферой у нас дома под блинчики и чай из самовара!!! Вот такие вот русские вдохновения!!! Тем более, что уже декабрь на дворе, предновогодняя суета, и тем ценнее такие вот моменты домашнего уюта, которыми хочется насладиться полностью!», — поделилась Навка.

Многие поклонники восхитились убранством дома спортсменки. «Очень красивый сервиз на столе», «Как у вас тепло и душевно!», «Как все красиво и мило!», «Как будто открытка времен СССР», «Надя — хорошка такая, растет», — прокомментировали пост подписчики. Осталось неизвестным, помогал ли Навке наряжать Елку Дмитрий Песков. Однако он любит проводить время с семьей и, скорее всего, тоже присоединился к домашним традициям.

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Звездные детиНадежда Песковановогодние елкиТатьяна Навка
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Навка вслед за Рудковской показала роскошную елку и праздничный стол
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