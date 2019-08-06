Подольская назвала сына «вымогателем подарков»

Наталья Подольская и Владимир Пресняков усиленно борются с не очень хорошей привычкой сына Артемия. Как-то на одном из мероприятий фотограф попросил мальчика попозировать, а в ответ услышал: «А что мне за это будет?»
Как пишет издание «7 дней», когда мама мальчика узнала об этом, то тут же назвала его «маленьким вымогателем подарков». И рассказала, как в их семье стараются отучить сына выпрашивать игрушки или другие «необходимые» вещи. По словам Натальи, в их семье, как и во многих других, есть такая проблема. Сама она объясняет сыну, мол, денег нет или просто отмалчивается.
«И Володя помогает: если он говорит «нет», Артемий слушается», — рассказывает звезда.
Напомним, сейчас семья находится на отдыхе в Турции в полном составе, хотя начинался отпуск без папы. Как рассказала артистка в своем Instagram, специально к его приезду она подготовила длинное розовое платье. И продемонстрировала его на общем семейном снимке у бассейна.