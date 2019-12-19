НОВОСТИ

«Мы тогда расстались на полгода»: Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова

По словам исполнительницы, она просто обалдела, что музыкант не поставил ее в известность.

«Мы тогда расстались на полгода»: Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова
Подольская была в шоке, когда узнала, что Пресняков женат на Ленской/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Подольская заявила, что сильно удивилась, узнав, что ее нынешний супруг, музыкант Владимир Пресняков — младший, был женат, когда они начали встречаться. Тогда он был в отношениях с модельером Еленой Ленской. Как заметила исполнительница, об этом ей сказал композитор Игорь Николаев.

«Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода», — сказала Наталья Подольская.

При этом она отметила, что все друзья говорили ей — музыкант находится в стадии расставания с Ленской. Но все равно ей было несколько не по себе. Как добавила Подольская, она первая сделала шаг к примирению. В Рождество она увидела номер Преснякова вместе с его другом — музыкантом Леонидом Агутиным. По ее словам, Пресняков был по телевизору очень красивый. У нее, как она выразилась, даже слюни потекли. И она ему позвонила.

В свою очередь, Владимир Пресняков добавил, что сначала после знакомства просто подшучивал над Подольской. Потом уже стал к ней приглядываться. Особенно ему понравилась ее песня «Поздно». Он сказал в тот момент сам себе, что девушка очень молодая, а уже прекрасно понимает, о чем поет.

Также он вспомнил свою первую фразу, которую адресовал Подольской после знакомства: «Ну что, крошка, поплаваем в бассейне?» Он считал, что после этих слов будущая супруга даст ему пощечину. Однако Подольская отреагировала адекватно и не обиделась, сообщает mir24.tv.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир ПресняковЕлена ЛенскаяНаталья Подольская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Мы тогда расстались на полгода»: Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова
Интересно?
Поделись с друзьями: