«Мы тогда расстались на полгода»: Подольская уходила от женатого на Ленской Преснякова

По словам исполнительницы, она просто обалдела, что музыкант не поставил ее в известность.

Певица Наталья Подольская заявила, что сильно удивилась, узнав, что ее нынешний супруг, музыкант Владимир Пресняков — младший, был женат, когда они начали встречаться. Тогда он был в отношениях с модельером Еленой Ленской. Как заметила исполнительница, об этом ей сказал композитор Игорь Николаев.

«Я обалдела, если честно. И мы тогда расстались на полгода», — сказала Наталья Подольская.

При этом она отметила, что все друзья говорили ей — музыкант находится в стадии расставания с Ленской. Но все равно ей было несколько не по себе. Как добавила Подольская, она первая сделала шаг к примирению. В Рождество она увидела номер Преснякова вместе с его другом — музыкантом Леонидом Агутиным. По ее словам, Пресняков был по телевизору очень красивый. У нее, как она выразилась, даже слюни потекли. И она ему позвонила.

В свою очередь, Владимир Пресняков добавил, что сначала после знакомства просто подшучивал над Подольской. Потом уже стал к ней приглядываться. Особенно ему понравилась ее песня «Поздно». Он сказал в тот момент сам себе, что девушка очень молодая, а уже прекрасно понимает, о чем поет.

Также он вспомнил свою первую фразу, которую адресовал Подольской после знакомства: «Ну что, крошка, поплаваем в бассейне?» Он считал, что после этих слов будущая супруга даст ему пощечину. Однако Подольская отреагировала адекватно и не обиделась, сообщает mir24.tv.