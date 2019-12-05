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Семейные традиции: Рудковская и Плющенко нарядили живую елку в своем особняке

Супруги заранее украсили свой дом к празднику.

Семейные традиции: Рудковская и Плющенко нарядили живую елку в своем особняке
Александр Плющенко и Яна Рудковская с сыном. фото: globallookpress.com

Яна Рудковская не скрывает, что привыкла к роскошному образу жизни. При этом продюсер старается экономить. Так, недавно ее муж Евгений Плющенко исполнил свою мечту — купил люксовый дом на колесах. Девушка была не совсем довольна дорогостоящим приобретением и также отчитала спортсмена, когда он заявил, что хочет оттюнинговать автодом. Зато на декоре дома светская львица не экономит.

До Нового года остаются считанные недели, поэтому уже 5 декабря Яна решила нарядить елку. Она отметила, что свободного времени у нее просто может не появиться. В соцсети звезда опубликовала видео, на котором вместе с мужем и сыном Сашей демонстрирует роскошное хвойное дерево, украшенное прозрачными и золотыми шарами, а также фигурками в том же стиле. Все члены семьи были одеты в домашние костюмы цвета мокрый асфальт.

Гном Гномыч, так близкие зовут мальчика, признался, что ему понравился результат. Пока елка сверкала в огоньках, Рудковская показала тыкву, покрашенную в золотой цвет и напомнила, что скоро ее супруг представит новое ледовое шоу «Золушка». В этой тематике они и украсили не только елку, но весь свой особняк. Светская львица показала большой обеденный стол, который тоже успела украсить специальной посудой с черными бокалами.

Живая елка возвысилась под потолок. «Так как больше времени не будет , нарядили нашу живую волшебную елочку c нашей Лидой Симоновой у нас дома уже сейчас. Каждый год — это традиция и разная цветовая и смысловая гамма. В этом году наша тема — Золушка! Получилась сказочная елка», — похвасталась Рудковская. Поклонники оценили ее старания. Они признались, что елка действительно получилась волшебной.

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Семейные традиции: Рудковская и Плющенко нарядили живую елку в своем особняке
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