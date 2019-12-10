Десятки коробок с игрушками: Киркоров с детьми нарядил елку в своем особняке

Декабрь — самый сложный месяц для артистов, потому что они почти не бывают дома. Им приходится разъезжать по концертам, участвовать в новогодних съемках и выступать на корпоративах. Поэтому уже в начале месяца многие выделяют свободный день, чтобы вместе с семьей украсить жилище к Новому году. Так уже сделала Яна Рудковская, которая нарядила живую елку в стиле сказки «Золушка», а также Татьяна Навка, украсившая хвойную красавицу в стиле СССР.

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Решил не отставать от коллег и Филипп Киркоров. Он живет в загородном особняке со своими детьми Аллой-Викторией и Мартином. Король российской эстрады привык жить на широкую ногу, поэтому и елку выбрал выдающихся размеров. Если рост самого артиста 193 сантиметра, то установленная в его доме хвойная красавица явно выше двух метров. Чтобы ее украсить, артист достал десятки коробок с елочными игрушками.

«Мы наряжаем новогоднюю елку! Посмотрите, сколько игрушек у нас!» — похвастался Киркоров.

Он позвал детей, чтобы они присоединились к этому важному семейному моменту. Малышам пришлось со второго этажа тянуться к дереву, чтобы украсить верхние ветки. Конечно, им также помогала команда профессионалов. Они позаботились о том, чтобы мусор было легко убрать, поэтому на полу была расстелена пленка. Дочке артист позволил повесить хрустальных птичек. Алла Виктория переживала, но справилась с задачей. Мартин помог сестре. «На одну ветку нельзя», — предупредила его девочка.

Принимал участие в предновогоднем марафете и папа Филиппа Бедрос Киркоров. В итоге результат понравился певцу. «Какая красота! Ой-ой-ой», — восхитился он. Елка засверкала множеством цветных огней, а игрушки переливались и поблескивали.