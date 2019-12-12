«Видимся нечасто»: Слуцкая подружилась с детьми мужа от прошлых отношений

Ирина Слуцкая внесла свой вклад в фигурное катание. Сейчас она является депутатом Московской областной думы, телеведущей, а также многодетной мамой. Несколько дней назад спортсменка поделилась радостной новостью, что у нее родилась дочка. Беременность и роды были засекречены, но в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она призналась, что все протекло хорошо.

Теперь в соцсети Слуцкая публикует снимки, на которых гуляет с коляской. Малышку она назвала Кирой. Со слов знаменитости, девочка больше похожа на папу. К слову, только в прошлом году фигуристка расписалась со своим новым избранником бизнесменом Алексеем Говыриным. У мужчины тоже есть дети от прошлых отношений: сын и дочь. Как призналась Ирина, она с ними смогла подружиться.

«Да, мы с ними, конечно, ладим, видимся нечасто, но когда приезжаем во Владимирскую область, берем их к себе в гости и тогда общаемся», — поделилась спортсменка.

У нее самой есть 12-летний сын Артем и девятилетняя дочь Варвара от первого брака с Сергеем Михеевым. По словам Слуцкой, наследники были готовы к появлению сестры. Теперь они помогают своей маме ухаживать за младенцев: кормят ее из бутылочки и даже гуляют с ней. Фигуристка не стала скрывать, что иногда дети даже дерутся за право взять малышку на руки.

Сама Ирина не собирается сидеть в декретном отпуске. Она призналась, что уже тренируется на льду, а также ведет телепередачу на медицинскую тему и строит большие планы на будущее. При этом спортсменка делает все, чтобы ее работа не отразилась на наследниках.