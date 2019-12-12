ЗВЕЗДЫ

«Видимся нечасто»: Слуцкая подружилась с детьми мужа от прошлых отношений

Фигуристка в прошлом году вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.

«Видимся нечасто»: Слуцкая подружилась с детьми мужа от прошлых отношений
Ирина Слуцкая. фото: globallookpress.com

Ирина Слуцкая внесла свой вклад в фигурное катание. Сейчас она является депутатом Московской областной думы, телеведущей, а также многодетной мамой. Несколько дней назад спортсменка поделилась радостной новостью, что у нее родилась дочка. Беременность и роды были засекречены, но в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она призналась, что все протекло хорошо.

Теперь в соцсети Слуцкая публикует снимки, на которых гуляет с коляской. Малышку она назвала Кирой. Со слов знаменитости, девочка больше похожа на папу. К слову, только в прошлом году фигуристка расписалась со своим новым избранником бизнесменом Алексеем Говыриным. У мужчины тоже есть дети от прошлых отношений: сын и дочь. Как призналась Ирина, она с ними смогла подружиться.

«Да, мы с ними, конечно, ладим, видимся нечасто, но когда приезжаем во Владимирскую область, берем их к себе в гости и тогда общаемся», — поделилась спортсменка.

У нее самой есть 12-летний сын Артем и девятилетняя дочь Варвара от первого брака с Сергеем Михеевым. По словам Слуцкой, наследники были готовы к появлению сестры. Теперь они помогают своей маме ухаживать за младенцев: кормят ее из бутылочки и даже гуляют с ней. Фигуристка не стала скрывать, что иногда дети даже дерутся за право взять малышку на руки.

Сама Ирина не собирается сидеть в декретном отпуске. Она призналась, что уже тренируется на льду, а также ведет телепередачу на медицинскую тему и строит большие планы на будущее. При этом спортсменка делает все, чтобы ее работа не отразилась на наследниках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детизвездные семьиИрина Слуцкая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Видимся нечасто»: Слуцкая подружилась с детьми мужа от прошлых отношений
Интересно?
Поделись с друзьями: