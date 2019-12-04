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«Мы стали разными»: Слуцкая объяснила, почему развелась с первым мужем

С Сергеем Михеевым они были вместе на протяжении семнадцати лет.

«Мы стали разными»: Слуцкая объяснила, почему развелась с первым мужем
Слуцкая рассталась с первым мужем/http://globallookpress.com/

Фигуристка Ирина Слуцкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже Сергее Михееве. В браке они были 17 лет. Причем именно фигуристка настояла на расставании, несмотря на двух общих детей.

«Мы познакомились с Сергеем летом, когда мне было всего 16 лет. Я к тому времени уже выиграла чемпионат Европы. У меня была коллега, девушка-подружка. Она пригласила меня в оздоровительный лагерь. Там мы и встретились на шашлыках», — заявила спортсменка.

Как сказала Слуцкая, в первые годы жизни у нее с Михеевым было недопонимание. «Мы часто спорили. Он два года за мной ухаживал. Он старше меня, мудрее. Сергей не был профессиональным спортсменом. Получил образование в институте физкультуры. Жизнь в спорте занимала тогда много моего времени. Я мечтала выиграть чемпионат мира. Я не разрешала себе что-то выносить на лед из своей личной жизни. А потом мы поженились. Причем я сказала: «А давай поженимся?» «Давай», — ответил он. У нас была пышная свадьба, много гостей», — вспомнила она.

При этом спустя много лет именно Слуцкая решила поставить точку в отношениях. «Наш брак не выдержал, мы разошлись с Сергеем. Ему было комфортно в тех обстоятельствах, в которых мы жили. А я хотела развиваться. В какой-то момент я поняла, что разговариваю сама с собой. На сегодняшний день мои дети счастливы. У них нет запретов на общение с отцом. Они могут побыть с ним в любое время. Но я с ним не общаюсь. Мы стали разными», — сказала Ирина Слуцкая.

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Тэги:

Ирина СлуцкаяПрограмма "Судьба человека"Сергей Михеев
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«Мы стали разными»: Слуцкая объяснила, почему развелась с первым мужем
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