Ирина Слуцкая о новорожденной дочери: «Старшие дети могут повздорить из-за Киры»

Фигуристка рассказала Teleprogramma.pro о третьем ребенке и о планах на декретный отпуск

Известная фигуристка Ирина Слуцкая скрывала от общественности свою третью беременность, да и роды проходили в строжайшем секрете.

И только сейчас спортсменка прервала молчание и рассказала журналистам Teleprogramma.pro о том, кто нянчится с новорожденной дочкой и как протекало «интересное положение».

— Беременность протекала отлично, я не лежала на сохранении, все было в рамках медицинского плана.

— Как чувствуете себя сейчас?

— Потрясающе, спасибо, восстановилась, готова идти в бой дальше.

— Как назвали малышку? На кого она больше похожа?

— Малышку назвали Кира, она больше похожа все же на папу.

— Как долго планируете сидеть в декрете – все три года?

— Я не планирую сидеть в декретном отпуске в принципе, потому что уже начала свою активную деятельность. Тренируюсь, готовлюсь к различным выступлениям, поэтому я уже активничаю и дома не засиживаюсь.

— У вашего мужа есть дети от первого брака – вы с ними ладите? Часто видитесь?

— Да, мы с ними, конечно, ладим, видимся не часто, но когда приезжаем во Владимирскую область, берем их к себе в гости и тогда общаемся.

— Как ваши старшие дети приняли сестренку?

— Очень позитивно, они мне с ней очень помогают: и на руках могут покачать, и бутылочку дать покормить, и погулять. Дети очень ответственные, они очень ждали появления Киры на свет, поэтому были готовы. И сегодня они иногда могут даже повздорить, кому первому удастся ее покачать или взять на ручки.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— У меня много проектов. На данный момент я — соведущая утреннего шоу «Доктор Свет» на телеканале НТВ. Это медицинская передача, где главным ведущим является врач, а я задаю вопросы со стороны зрителей.

Также я продолжаю тренироваться и в ближайшее время буду выступать на льду. В общем, планы — грандиозные, главное, чтобы хватило сил и времени все это реализовать, и, конечно же, не в ущерб маленькому человечку.

Напомним, что у 40-летней Ирины уже есть 12-летний сын Артем и девятилетняя дочь Варвара от первого брака с Сергеем Михеевым. Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.

Мы поздравляем известную спортсмену с наступающим Новым годом! Пусть все ваши желания сбудутся!