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40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Постройневшая и похорошевшая фигуристка посетила телестудию «Судьбы человека».

40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
Ирина Слуцкая. Фото Global look press

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик. Стройной и подтянутой 40-летняя спортсменка предстала перед публикой телешоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Программа выйдет в эфир 4 декабря в 11.45 на канале «Россия 1». А пока на фигуристку можно полюбоваться в промо-ролике передачи. Телеведущий поздравил звезду с радостным событием.

В настоящее время Слуцкая счастливо живет в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным, за которого вышла замуж в конце июля 2018 года. До заключения союза они были знакомы много лет, тесно сотрудничая по работе. Алексей много раз делал предложение Ирине, но та постоянно откладывала этот момент. И только под натиском сильного мужчины фигуристка сдалась окончательно.

От первого брака с Сергеем Михеевым, свадьба с которым была в 1999 году, у нее есть два ребенка: 12-летний Артем и 9-летняя Варвара. Девочка пошла по стопам мамы и занялась фигурным катанием, мальчик тоже встал на лед. Но в другой ипостаси – он увлечен хоккеем.

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40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой
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