40-летняя Ирина Слуцкая в третий раз стала мамой

Ирина Слуцкая родила третьего малыша. Пол ребенка пока неизвестен, но по некоторым данным, на которые ссылается сайт КП, это мальчик. Стройной и подтянутой 40-летняя спортсменка предстала перед публикой телешоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Программа выйдет в эфир 4 декабря в 11.45 на канале «Россия 1». А пока на фигуристку можно полюбоваться в промо-ролике передачи. Телеведущий поздравил звезду с радостным событием.

В настоящее время Слуцкая счастливо живет в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным, за которого вышла замуж в конце июля 2018 года. До заключения союза они были знакомы много лет, тесно сотрудничая по работе. Алексей много раз делал предложение Ирине, но та постоянно откладывала этот момент. И только под натиском сильного мужчины фигуристка сдалась окончательно.

От первого брака с Сергеем Михеевым, свадьба с которым была в 1999 году, у нее есть два ребенка: 12-летний Артем и 9-летняя Варвара. Девочка пошла по стопам мамы и занялась фигурным катанием, мальчик тоже встал на лед. Но в другой ипостаси – он увлечен хоккеем.