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Ирина Слуцкая рассказала, на кого похожа ее младшая дочь

Знаменитая фигуристка недавно стала мамой в третий раз.

Ирина Слуцкая рассказала, на кого похожа ее младшая дочь
Ирина Слуцкая. фото: globallookpress.com

Ирина Слуцкая является серебряной призеркой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой мира в одиночном катании. 17 лет она прожила в браке с Сергеем Михеевым, которому подарила сына Артема и дочку Варвару. Летом прошлого года спортсменка обрела счастье с бизнесменом Алексеем Говыриным, у которого тоже есть дети от прошлых отношений. А не так давно 40-летняя телеведущая сообщила, что стала мамой в третий раз.

Лишь накануне Слуцкая рассказала корреспондентам Teleprogramma.pro, как прошли роды и как ее наследники отнеслись к появлению сестренки. Она поведала, что продолжает восстанавливаться после родов, но уже готова к работе. По словам знаменитости, она не намерена долго сидеть в декретном отпуске, так как уже постепенно возвращается к прежней жизни.

«Тренируюсь, готовлюсь к различным выступлениям, поэтому я уже активничаю и дома не засиживаюсь», — поделилась Ирина.

Также она ответила на главный вопрос, который волнует ее поклонников, в кого пошла девочка и как ее зовут. «Малышку назвали Кира, она больше похожа все же на папу», — сказала Слуцкая. По словам фигуристки, старшие дети помогают ей нянчиться с крохой. Они могут и покормить сестренку из бутылочки, и погулять с ней. Ирина заверила, что ее наследники ждали появления Киры, поэтому были готовы к радостному событию. Как оказалось, Артем и Варвара порой даже дерутся за возможность покачать или взять ее на ручки.

Уже сейчас спортсменка строит планы на будущее. Она не только продолжает тренироваться на льду, но и является соведущей утреннего шоу «Доктор Свет» на телеканале НТВ.

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Тэги:

беременность и родыЗвездные детиИрина Слуцкая
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Ирина Слуцкая рассказала, на кого похожа ее младшая дочь
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