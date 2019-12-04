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«Я попаду в рай, в аду уже была»: Слуцкая не могла завязать шнурки на коньках из-за редкой болезни

По словам фигуристки, уже много лет она находится в состоянии ремиссии.

«Я попаду в рай, в аду уже была»: Слуцкая не могла завязать шнурки на коньках из-за редкой болезни
Слуцкая страдает редкой болезнью/http://globallookpress.com/

Фигуристка Ирина Слуцкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей редкой болезни.

«Все началось с того, что у меня поднималась на ровном месте температура. Потом врачи сделали рентген. Оказалось, что у меня жидкость в сердечной сумке. Потом случилось воспаление легких. Я даже дверь не могла открыть. Вдруг начали отекать ноги. Везде синяки, шишки появились. Мне стало так страшно. Никто не мог понять, что со мной происходит. Потом от колена и до пятки я не стала чувствовать ног», — отметила Слуцкая.

Звезду направили к известному доктору, который ей сказал: «Как похоже на васкулит, воспаление сосудов».

«Потом я поехала к другому врачу. Он прописал мне гормоны. Я еще спросила: «А родить я могу?». Он сказал: «Ну, одна у меня родила, а вообще вам лежать надо», — поделилась Слуцкая.

Как отметила спортсменка, тогда для нее начался новый жизненный этап. При этом она продолжала тренироваться.

«Врач не мог поверить. На пятый день в его практике никто не мог не то что выступать, но даже ходить. Я, если честно, даже коньки не могла в какой-то момент завязать. Боль была дикая. Я попаду в рай, в аду уже была. Ноги по колено я не чувствовала.

Я понимала, что если буду заедать препараты едой, то меня станет очень много. Заставляла себя не есть. Держала себя в стальных рукавицах. Муж меня поддерживал. Он, конечно, достойный мужчина. Он был всегда рядом. Мы загнали болезнь в ремиссию, в которой я по сей день нахожусь. Я, как голодная, бросалась на тренировки. Хотела поехать на чемпионат мира. Врач был в шоке. А потом я еще и забеременела. Родила сына. Сейчас ему уже 12 лет», — сказала звезда.

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Борис КорчевниковИрина СлуцкаяНовости googleПрограмма "Судьба человека"
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«Я попаду в рай, в аду уже была»: Слуцкая не могла завязать шнурки на коньках из-за редкой болезни
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