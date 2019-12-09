Настоящая семья: сын Шепелева нарядил елку вместе с дочкой Тулуповой

Дмитрий Шепелев стал в этого году более открыт с поклонниками. Он больше не скрывает свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой. Ранее телеведущий отметил, что они познакомились благодаря детям, которые ходили в один детский сад. Но также их знакомство произошло в приложении для знакомств Tinder, где Шепелев общался с девушками. Сейчас их отношениям уже три года. Дмитрий и Екатерина живут вместе и вдвоем заботятся о детях.

В соцсети телеведущий последние полгода делится своим опытом воспитания наследника. В предверии Нового года, он заказал домой елку. Дмитрий признался, что этого момента больше всего ждали дети.

«Я надеюсь все круто провели выходные. Главное событие в нашей семье — дети с нетерпением ждали, когда привезут елку новогоднюю. Ну что готовы? Вот она, наша. Очень она хороша. Просто не передать! Дети сами наряжали. Вообще ни у кого совета не просили. И получилось очень круто!», — похвастался он.

На кадрах телеведущий запечатлел живую елку, украшенную гирляндами и елочными игрушками. Он также показал лишний шар Платона, на котором блестками написано «Нирвана» — это любила группа мальчика. Похоже, что сын Шепелева очень дружен с дочкой Тулуповой. К слову, звезда ТВ также признался, что купил подарок сыну и спрятал его, но место хранения подарка не рассекретил.

По словам Шепелева, его родители в свое время прятали подарки в шкафу между книгами. «Я всегда знал, что мне подарят на Новый год или день рождения, но виду не подавал», — рассказал он. Поклонники поделились своими историями. Как оказалось, именно шкаф у многих — самое популярное место, где прячут подарки. Некоторые родители предпочитают хранить подарки на работе, чтобы дети их точно не нашли. Добавим, что елки уже нарядили Яна Рудковская, Татьяна Навка и Наталья Водянова.