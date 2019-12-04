После Фриске: с новой возлюбленной Шепелев «совпал» на Tinder

Дмитрий Шепелев на шоу «Осторожно, Собчак!» рассказал как начались его нынешние отношения. Напомним, после смерти гражданской супруги, Жанны Фриске, телеведущий стал встречаться с дизайнером Екатериной Тулуповой. Сейчас они живут вместе. Женщина ухаживает за Платоном — сыном своего возлюбленного, а также за собственной дочерью от прошлых отношений. Об этих детях Шепелев говорит не иначе как «мои дети».

Дмитрий признался, что 19 ноября их отношениям исполнилось ровно три года. Он признался, что с Екатериной его познакомили их наследники, которые ходили в один детский сад, но это официальная история знакомства. Есть еще другая — более занятная.

Когда Шепелев уже встретил Тулупову в детском саду и знал, кто она такая, он листал приложение для знакомств Tinder и общался с «зависающими» в нем барышнями. Девушки не верили, что с ними знакомится тот самый ведущий с Первого канала. Они оскорбляли Дмитрия, считая, что он фейк, выставивший фото звезды. И вот одним из совпадений симпатий оказалась та самая Катя, которая уже знала Дмитрия через детей. Ей-то не составило труда проверить — настоящий он или нет. Мужчина назвал это «вторым знакомством».

«Я впервые понял, что такое семейная жизнь. Потому что у меня такого не было, я никогда не жил с женщиной, — откровенно рассказал ведущий о своих нынешний отношениях. — И я понимаю, насколько это круто, и насколько я благодарен судьбе, что встретил этого человека».

больше по теме Шепелев и Собчак объяснили, почему назвали детей Платонами У ведущих были разные подходы к поиску подходящего имени.

С Фриске, по его словам, они жили относительно недолго, да и в тот период, когда они много путешествовали и все было в первый раз. Добавим, что в конце передачи Дмитрия спросили, женился бы он на Жанне, если бы она была здорова. Мужчина ответил утвердительно, но потом уточнил, что не может честно рассуждать об этом, ведь он запомнил певицу легкой женщиной и никогда не знал ее как жену.