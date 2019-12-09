Водянова нарядила елку в парижских апартаментах с детьми и бабушкой

Наталья Водянова не так давно совершила двухнедельное путешествие по России. Она показала своим старшим наследникам самые отдаленные уголки нашей страны и познакомила их с местной культурой. Сама модель уже давно живет в просторной квартире в Париже с мужем Антуаном Арно и пятью наследниками. «Нижегородская Золушка», как называют девушку журналисты, конечно, блистает в роскошных нарядах, но никогда не забывает о близких.

С наступлением декабря многие нарядили елки в своих домах. В свой выходной этими приятными хлопотами занялась и Водянова. Она поставила в зале живую хвойную красавицу и с помощью стремянки смогла украсить не верхние ветки и макушку. Ей помогали младшие сыновья Максим и Роман. также за происходящим наблюдала бабушка модели Лариса Гавриловна, которая не так давно отпраздновала 90-летие.

Примечательно, что даже дома Наталья ходит не в халате. На этот раз она была облачена в платье с цветочным принтом. Девушка вместе с бабушкой позировала на фоне сверкающей в огоньках елки. Малыши обнимались, тоже явно довольные результатом. Для полной картины не хватало лишь старших детей знаменитости и ее мужа. Однако Антуан — сын миллиардера Бернара Арно, самого состоятельного человека Франции и одного из богатейших людей мире, поэтому он мог быть занят из-за работы.

Некоторые поклонники восхитились семейной идиллией, которая царит на снимках. Многие похвалили модель, так как она не стала прибегать к помощи профессиональных декораторов, как это сделали многие звезды. Ранее Яна Рудковская и Евгений Плющенко нарядили большую елку в своем особняке в стиле сказки «Золушка». Фигуристка Татьяна Навка тоже решила не отставать. У нее новогодняя красавица была наряжена в стиле СССР.