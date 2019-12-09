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«Есть ребенок, но не жена»: Миро разнесла Шепелева за слова о Фриске

Блогер удивилась, почему российские мужчины так боятся ЗАГСов.

«Есть ребенок, но не жена»: Миро разнесла Шепелева за слова о Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске. Фото Global look press

Лена Миро прокомментировала заявление Дмитрия Шепелева о том, что он никогда не считал Жанну Фриске своей супругой.

Напомним, на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» он сказал следующее: «Я не знаю ее мамой. Я не знаю ее женой. Для меня она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни». Это высказывание зацепило даже циничного блогера.

«Жили вместе, есть совместный ребенок, но без штампа в паспорте — не жена, а очередная женщина в жизни», — удивилась она.

Задумавшись, Лена пришла к выводу, что Шепелев на самом деле вовсе не исключение из правил, в российском обществе почему-то женщины, состоящие в гражданских отношениях, спокойно называют своих партнеров мужьями. А вот они – никогда. Жены для них только те женщины, которых они уже сводили в ЗАГС.

При этом Миро заметила, что это особенность именно нашего общества. В Европе женщины спокойно живут с бойфрендами, не давая им имя «муж».

«И только наша несчастная баба изо всех своих распоследних моральных силенок старается считать мужем сожителя. В жалкой надежде на то, что однажды он им все-таки станет», — написала она.

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«Есть ребенок, но не жена»: Миро разнесла Шепелева за слова о Фриске
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