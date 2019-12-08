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«Красавица какая»: Орбакайте в жакете с пайетками заслужила комплимент Жасмин

48-летняя певица отметилась на премьере фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» в кинотеатре «Октябрь».

«Красавица какая»: Орбакайте в жакете с пайетками заслужила комплимент Жасмин
Кристина Орбакайте (Фото: Globallookpress.com)

Наследница Примадонны не смогла пропустить премьеру фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». На красной дорожке артистка позировала отдельно от мамы. Однако в зрительском зале Кристина Орбакайте расположилась рядом с Аллой Борисовной в отсутствии ее мужа — шоумен Максима Галкина. Телеведущий появился только на банкете, пропустив фотосессию на ковровой дорожке. Возлюбленный певицы объяснил свое опоздание, заявив, что его задержали съемки в Останкино.

Перед объективами фотокамер 48-летняя Орбакайте позировала в черном жакете, украшенном мерцающими пайетками. Свой образ артистка дополнила трендовыми прямыми джинсами с высокой посадкой, о моде на этот предмет женского гардероба напоминала еще Эвелина Хромченко. Кроме того, Кристина примерила серебристый топ и ботильоны на шпильке. Белокурые локоны знаменитость собрала в конский хвост, выпустив несколько прядей. Позже на личной страничке в Instagram певица опубликовала свежий фотоотчёт, который привлек внимание Жасмин. Артистка лично обратилась к дочери 70-летней Аллы Пугачевой, решив сделать ей комплимент.

«Какая красавица. Мейкап огонь!!» — отметила Жасмин, не оставив без внимания вечерний макияж возлюбленной Михаила Земцова.

Кристина сделала акцент на глазах, отдав предпочтение технике «смоки айс». Кроме того, певица подчеркнула линию скул с помощью персиковых румян.

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Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим Галкинток-шоу "Сегодня вечером"Фильм "Тот самый концерт"
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«Красавица какая»: Орбакайте в жакете с пайетками заслужила комплимент Жасмин
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