Звездный стиль

Всего одна деталь: Хромченко научила превращать унылый гардероб в стильный

А также дала рекомендацию по блестящим составляющим образа.

Всего одна деталь: Хромченко научила превращать унылый гардероб в стильный
Кадр из "Модного приговора"

Если в вашем гардеробе скопилось несколько серых надоевших вещей, не спешите их выбрасывать. Всего пара деталей – и они заиграют совершенно по-новому. Как это сделать научила Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора».

Оказывается, разбавить унылый гардероб могут всего лишь одни туфли на шпильке. Главное, чтобы они были серебристые. Впрочем, подойдет любая вещь с серебряным блеском – сумочка, топ, колготы или что-то другое. Главное, чтобы эта вещь была одна, потому что корректно соединить несколько блестящих деталей непрофессионалу достаточно сложно. Чаще всего они начинают спорить между собой.

Кадр из "Модного приговора". Фото
Кадр из «Модного приговора»

Есть и более спокойный вариант – разбавить серую одежду вещами гардеробом пастельной  группы. Они освежают образ и делают его современным. «Старые вещи немедленно заиграют по-новому», — утверждает Эвелина.

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Звездный стильмода и стильПрограмма "Модный приговор"Эвелина Хромченко
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Всего одна деталь: Хромченко научила превращать унылый гардероб в стильный
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