Всего одна деталь: Хромченко научила превращать унылый гардероб в стильный

Если в вашем гардеробе скопилось несколько серых надоевших вещей, не спешите их выбрасывать. Всего пара деталей – и они заиграют совершенно по-новому. Как это сделать научила Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора».

Оказывается, разбавить унылый гардероб могут всего лишь одни туфли на шпильке. Главное, чтобы они были серебристые. Впрочем, подойдет любая вещь с серебряным блеском – сумочка, топ, колготы или что-то другое. Главное, чтобы эта вещь была одна, потому что корректно соединить несколько блестящих деталей непрофессионалу достаточно сложно. Чаще всего они начинают спорить между собой.

Есть и более спокойный вариант – разбавить серую одежду вещами гардеробом пастельной группы. Они освежают образ и делают его современным. «Старые вещи немедленно заиграют по-новому», — утверждает Эвелина.