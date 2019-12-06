«Может, успею на банкет»: Галкин хочет попасть на премьеру фильма-концерта жены

Максим Галкин на личной страничке микроблога в Stories поделился с поклонниками своими планами на день. По словам шоумена, ему предстоит отснять сразу два новых выпуска ток-шоу в Останкино (каких именно передач, супруг Примадонны не уточнил. — Прим. ред.). После чего телеведущий поспешит на премьерный показ фильма-концерта Аллы Пугачевой. При этом возлюбленный певицы признался, что едва ли успеет к началу. Максим не стал исключать вероятность того, что ему, скорее всего, удастся попасть только на банкет.

«Очень беспокойный день… У меня сразу две программы снимаются. А еще нужно попасть на премьеру кино-концерта. Может успею на банкет! А потом в самолет на гастроли», — добавил Галкин.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». Судя по словам шоумена, он рассчитывает попасть на светское мероприятие, несмотря на загруженный съемочный день.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в апреле Алла Пугачева выступила с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. После этого Примадонна отечественной эстрады ездила на гастроли в Белоруссию, спев в Минске перед многотысячной публикой. Вместе с Аллой Борисовной на сцену вышла и Анастасия Волочкова, которая в рамках шоу певицы представила свой номер на пуантах.