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«Может, успею на банкет»: Галкин хочет попасть на премьеру фильма-концерта жены

Об этом шоумен рассказал на личной страничке микроблога в Stories.

«Может, успею на банкет»: Галкин хочет попасть на премьеру фильма-концерта жены
Алла Пугачева и Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин на личной страничке микроблога в Stories поделился с поклонниками своими планами на день. По словам шоумена, ему предстоит отснять сразу два новых выпуска ток-шоу в Останкино (каких именно передач, супруг Примадонны не уточнил. — Прим. ред.). После чего телеведущий поспешит на премьерный показ фильма-концерта Аллы Пугачевой. При этом возлюбленный певицы признался, что едва ли успеет к началу. Максим не стал исключать вероятность того, что ему, скорее всего, удастся попасть только на банкет.

«Очень беспокойный день… У меня сразу две программы снимаются. А еще нужно попасть на премьеру кино-концерта. Может успею на банкет! А потом в самолет на гастроли», — добавил Галкин.

Ранее сообщалось, что 6 декабря в киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт». Судя по словам шоумена, он рассчитывает попасть на светское мероприятие, несмотря на загруженный съемочный день.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в апреле Алла Пугачева выступила с юбилейным концертом в Кремлевском дворце. После этого Примадонна отечественной эстрады ездила на гастроли в Белоруссию, спев в Минске перед многотысячной публикой. Вместе с Аллой Борисовной на сцену вышла и Анастасия Волочкова, которая в рамках шоу певицы представила свой номер на пуантах.

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Алла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Может, успею на банкет»: Галкин хочет попасть на премьеру фильма-концерта жены
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