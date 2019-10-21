НОВОСТИ

Буйнов поиронизировал над словами Жасмин о мужских слабостях 

42-летняя певица поделилась философскими мыслями о сильной половине человечества.

Буйнов поиронизировал над словами Жасмин о мужских слабостях 
Жасмин (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Жасмин опубликовала свежие кадры, представ перед объективом фотокамеры в белоснежном платье с разрезом до середины бедра. 42-летняя певица сделала акцент на ноги, подчеркнув их длину бежевыми босоножками на небольшом каблуке. В комментариях к снимкам знаменитость поделилась философскими мыслями, заговорив о сильной половине человечества. Слова Жасмин о мужских слабостях вызвали ироничный отклик 69-летнего Александра Буйнова.

Так, артистка заявила, что женщины — более стойкие существа, нежели мужчины. Ведь именно представители сильной половины человечества способны потерять голову при виде красивых девичьих ног.

«Мужчины, простите, но это же правда жизни», — не без улыбки подметила Жасмин.

Одним из первых на слова артистки отреагировал Буйнов, решив поделиться с исполнительницей своим мнением.

«А моя Аленка (Супруга певца. — Прим.ред.) сначала влюбилась в мои руки, а потом… Ну, и в ноги тоже», — пошутил певец, обратившись к Жасмин.

В одном из интервью Буйнов говорил о том, что в его доме нередко происходят скандалы. Однако сам музыкант делает все для того, чтобы его жена не находила причин для жалоб.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр БуйновЖасминЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьемода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Буйнов поиронизировал над словами Жасмин о мужских слабостях 
Интересно?
Поделись с друзьями: