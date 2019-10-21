Буйнов поиронизировал над словами Жасмин о мужских слабостях 

На личной страничке в Instagram Жасмин опубликовала свежие кадры, представ перед объективом фотокамеры в белоснежном платье с разрезом до середины бедра. 42-летняя певица сделала акцент на ноги, подчеркнув их длину бежевыми босоножками на небольшом каблуке. В комментариях к снимкам знаменитость поделилась философскими мыслями, заговорив о сильной половине человечества. Слова Жасмин о мужских слабостях вызвали ироничный отклик 69-летнего Александра Буйнова.

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Так, артистка заявила, что женщины — более стойкие существа, нежели мужчины. Ведь именно представители сильной половины человечества способны потерять голову при виде красивых девичьих ног.

«Мужчины, простите, но это же правда жизни», — не без улыбки подметила Жасмин.

Одним из первых на слова артистки отреагировал Буйнов, решив поделиться с исполнительницей своим мнением.

«А моя Аленка (Супруга певца. — Прим.ред.) сначала влюбилась в мои руки, а потом… Ну, и в ноги тоже», — пошутил певец, обратившись к Жасмин.

В одном из интервью Буйнов говорил о том, что в его доме нередко происходят скандалы. Однако сам музыкант делает все для того, чтобы его жена не находила причин для жалоб.