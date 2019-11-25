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Беременная и без макияжа: Нюша поделилась редким фото «с животиком»

Певица стала мамой в прошлом году, но только теперь показала трогательный снимок, сделанный на последнем сроке беременности.

Беременная и без макияжа: Нюша поделилась редким фото «с животиком»
Нюша. фото: globallookpress.com

Нюша выступала на сцене даже когда была беременна. При этом ей долгое время удавалось скрывать округлившийся живот. Когда артистка поделилась радостной новостью, что готовиться стать мамой, она не стала чаще демонстрировать изменения в фигуре. А в ноябре 2018 года в одной из лучших клиник в Майами звезда родила дочку. Ее имя и лицо певица до сих пор скрывает. По мнению психолога, на это у звезды есть свои причины.

А накануне состоялся День матери. Нюша не удержалась и поделилась снимком, на котором запечатлена со своей родительницей — Ириной Владимировной. При этом сама певица в кадре запечатлена на последнем сроке беременности с внушительным животом. Тогда артистка уже находилась в Майами, почти не красилась и наслаждалась хорошей погодой в ожидании знакомства с дочкой.

«Я все еще не могу поверить в то, что сама уже мама.. Каждый день благодарю вселенную за то, что у меня самой такая волшебная мамочка. Все что мне необходимо — в ней есть. Совсем не обязательно быть идеальной… Мама — бескрайняя любовь», — написала артистка.

Поклонники были растроганы нежным снимком. Многие впервые увидели, как Нюша выглядела во время беременности. «О-о-ой, так сильно на маму похожа», «Какое красивое фото», «Какая ты милая с животиком», «Такая красивая с животиком!», «Боже, какие невероятные. Столько тепла от фото», «Эта фотография излучает такое тепло!» — стали комментировать пост подписчики.

К слову, в этом году артистка переехала с семьей жить в большой загородный особняк. Там много места, чтобы ребенку было где играть. Также Нюша обустроила для наследницы детскую комнату. Часто, когда она отправляется на гастроли, то дочку берет с собой. Приглядывать за ней ей помогает муж Игорь Сивов.

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Беременная и без макияжа: Нюша поделилась редким фото «с животиком»
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