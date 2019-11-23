Счастливы папа: муж Нюши поделился нежным фото с дочкой

Нюша недавно отпраздновала первый день рождения дочери. Она продолжает скрывать ее лицо и даже имя наследницы. Зато певица не боится путешествовать с ребенком. Недавно она путешествовала по США вместе с мужем Игорем Сивовым. Кроху дочку они взяли с собой. О ребенке артистка почти ничего не рассказывает. Один психолог считает, что она оберегает малышку из-за страха и желания уберечь ребенка от лишнего внимания.

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До сих пор родители прячут лицо девочки за стикерами и эмодзи. Накануне муж Нюши опубликовал фото малышки, не скрыв лицо, а потом понял оплошность и перезалил снимок. Фото получилось очень трогательным и нежным. В кадре Игорь держит дочку на руках, прижимая ее к груди. У малышки медовые волосы.

Поклонники пришли в восторг от редкого кадра. «Какое милое и доброе фото. Такие хорошие», «Какие же вы милые», «Какой вы милый папочка», «Какая же фотография классная. Так мило смотреть на неё», — стали писать подписчики. А Сивов решил обсудить важность сна. Он раскрыл свои правила здорового сна: прием пищи заканчивает за три часа, а за час отключает все гаджеты и не спит под сериалы или прочтение смс.

По словам супруга Нюши. Они проветривают комнату перед сном даже в морозы и всегда создают полную темноту, чтобы организм вырабатывал мелатонин, отвечающий за цикл сна. «И что не менее важно, — это сон не менее 7-ми часов, особенно детям!», — заверил мужчина. Он старается ложиться спасть в одиннадцать вечера, но очень хотел бы следовать примеру Коко Шанель, которая отправлялась с пасть уже в девять вечера.