Отказавшаяся от мяса Нюша похвасталась «сочным» телом в бикини

29-летняя Нюша осенью отправилась путешествовать по США. Компанию ей составляет муж Игорь Сивов. Супруги взяли с собой дочку, которой на днях исполнился годик. Лицо малышки они продолжают скрывать. По мнению психолога, артистка таким образом пытается уберечь девочку от лишнего внимания общественности. Стоит отметить, что певица быстро пришла в форму после родов. На отдыхе она продемонстрировала свою женственную фигуру.

К слову, Сивов любит свою супругу и восхищается ее красотой. На новом фото Нюша предстала в леопардовом купальнике. Она добралась до Майами, где обнажилась на пляже. В кадре певица повернулась к объективу своей филейной частью. Она похвасталась пышными бедрами и осиной талией.

«От мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется… Прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов», — призналась артистка.

Не все поклонники поверили словам Нюши. Они усомнились, что без белка, которого много именно в мясе, девушка могла сформировать такую «сочную» фигуру. Но также певица получила множество комплиментов. «Как всегда, красивая», «Шикарный купальник», «Фигура просто отпад», «Вау, какие фоточки! Шикарна», «Очень стройная, как модель!», «Сочная цыпочка», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что нашлись и те, кто не поверил, что на снимке запечатлена Нюша.

Напомним, что после родов артистка не сразу стала заниматься спортом. Она стала постепенно возвращаться к привычному ритму жизни. По словам девушки, во многом грудное вскармливание помогло ей скинуть лишние килограммы.