«Бесконечное счастье»: Нюша не нарадуется на годовалую дочь

Нюша и Игорь Сивов отпраздновали первый день рождения дочери. Малышка появилась на свет в ноябре 2018 года. На личной страничке в Instagram поп-исполнительница поделилась личным снимком из семейного альбома. В кадре экс-возлюбленная Егора Крида запечатлена с годовалой дочкой на руках и нынешним избранником.

По словам певицы, этот год прошел для нее, как в сказке. Нюша не могла нарадоваться на малышку, которая с каждым месяцем становилась все проворней. Вместе с дочуркой исполнительница прошла все важные этапы — кроха училась ползать и переворачиваться, стоять на ножках, проявлять первые эмоции. Материнство знаменитость удачно совмещала с гастрольной деятельностью и записью новых синглов.

«Нашей малышке, нашей принцессе год… Уже целый год бесконечного счастья!! Моя любовь к тебе безгранична… Спасибо тебе, моя доченька, что выбрала нас. Это самый волшебный подарок», — отметила Нюша.

Исполнительница не скрывала, что сама кормила дочь, отказавшись от искусственных смесей для грудничков, благодаря чему ей удалось в кратчайших срок избавиться от набранных за время беременности килограммов. Нюша придерживалась строгой диеты кормящей мамы, следя за своим рационом. Так, певице пришлось отказаться от сахара и молочной продукции.