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Психолог считает, что Нюша прячет лицо годовалой дочери из-за страха

Наследница звезды на днях отпраздновала день рождения. Анна Завгороднева объяснила скрытность звезды.

Психолог считает, что Нюша прячет лицо годовалой дочери из-за страха
Нюша. фото: globallookpress.com/

Нюша ровно год назад впервые стала мамой. Своему мужу Игорю Сивову она подарила дочку. Кроха появилась на свет в Майами. До сих пор звездная пара не раскрыла имя девочки. Они также продолжают скрывать ее лицо. Поклонники надеялись, что познакомятся с малышкой в день ее рождения, но этого не случилось. На праздничных фото и Нюша, и Игорь закрыли лицо наследницы смайликом.

Психолог Анна Завгороднева специально для портала Teleprogramma.pro объяснила, почему знаменитые мамы прячут своих детей от общественности. По ее словам, многих на такие поступки наталкивает простое суеверие. Еще много лет назад мамы прятали лица детей, чтобы их не сглазили. тем времена прошли, а суеверия остались. Эксперт отметила, что многие инстаграм-мамы прячут наследников, даже если они не публичные личности.

«Может быть это связано с нежеланием слишком рано показывать ребенка миру. Но при этом им хочется предъявить себя как маму, но не раскрывать личность ребенка Это двойная позиция. Страх, борющийся с желанием проявить силу материнства, он видимо приводит вот к таким странным реакциям — закрыть лицо смайликом», — пояснила Анна.

«Что касается Нюши, то нужно учитывать, что она публичная личность. Подписчики иногда бывают далеко не положительно настроенными. Они могут быть подписаны на артиста с целью проявить свой негатив к нему, поиздеваться. Вполне возможно, что это желание уберечь ребенка», — рассказала психолог.

По словам эксперта, Нюше хочется показать, что она мама, но при этом она оберегает свою дочку. Не исключено, что она прячет лицо крохи, чтобы на улице ребенка не признали, когда девочка гуляет с мамой или родственниками. «Тут обычное человеческое желание проявить себя и поиск компромисса», — отметила Завгороднева. Она заверила, что всем мама хочется хвастать своим ребенком, но не все это делают.

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Тэги:

детская психологияЗвездные детимнение экспертаНюша
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Психолог считает, что Нюша прячет лицо годовалой дочери из-за страха
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