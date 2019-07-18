Нюша с семьей переехала жить в загородный дом

Как известно, Нюша впервые стала мамой в прошлом году. Девушка родила дочку одной из престижных клиник Майами. Там она и провела первые месяцы после родов.

Вернувшись в Россию, певица вернулась к работе и даже выпустила новую коллекцию одежды, но каждую свободную минуту она теперь уделяет наследнице. Помогает ей в этом деле супруг Игорь Сивов.

Как оказалось, этим летом артистка не только успела отдохнуть, но и переехать в новый дом.

Радостной новостью Нюша поделилась в соцсети.

«Если честно, то мы уже не первый год, на семейном совете, все обсуждаем. И мы давно хотели переехать, попробовать пожить за городом. Конечно, всегда смущает момент, что это не близко, но тем не менее преимуществ и плюсов гораздо больше, чем минусов. И наконец-то мы перебрались, но столкнулись с другой проблемой. Как сделать большой дом уютным?» — поделилась певица.

Она не стала скрывать, что уже нашла решение для своей проблемы. Артистка не только решила сделать косметический ремонт, но и нашла оригинальную итальянскую мебель.

Комнаты она уже начала облагораживать диванчиками и столиками-тумбами. «Я в восторге от того, каким уютным они делают пространство», — призналась Нюша.

Молодая хозяйка уже обставила домашний кинотеатр. Девушка провела подписчикам небольшую экскурсию по двухэтажному особняку. В гостиной она продемонстрировала большой шкаф с полками, на которых стоят не только книги, но и многочисленные сувениры.

Поклонники порадовались за звезду. Они похвалили ее отменное чувство стиля и умение создать дома уют.

«Поздравляю! Очень красиво», «Молодец», «За городом — здорово», «С новосельем», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, дочка певицы растет не по дням, а по часам. Не так давно Нюша показала, как общается с малышкой. Также уже скоро девочка сможет бегать, а в большом доме у нее теперь много пространства для игр.