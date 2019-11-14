ЗВЕЗДЫ

Вслед за Вилковой Шпица облачилась в «поношенное» платье

Звезда сериала «Полярный» стала одной из 20 актрис, которые приняли участие в благотворительной акции.

Вслед за Вилковой Шпица облачилась в «поношенное» платье
Екатерина Шпица. фото: globallookpress.com

Екатерина Шпица обладает утонченной красотой и миниатюрной фигурой в свои 34 года. Актриса родила сына Германа в 2012 году, что никак не отразилось на ее форме. К слову, недавно она познакомила семилетнего мальчика со своим новым возлюбленным по имени Руслан. У них серьезные отношения, но замуж артистка выходить не торопится. Однако этот факт не помешал ей на днях примерить особенное белое платье.

На новых фото Катерина предстала в белоснежном объемном наряде в пол, очень похожем на подвенечное платье. Необычный воротник и кожаный пояс в тон завершили нежный образ. Волосы девушка оставила распущенными, слегка их завив, а также сделав нюдовый макияж. Как оказалось, Шпица приняла участие в благотворительной акции вместе с 19 другими актрисами.

«Вчера я примерила платье, которое до меня надевали… 19 прекрасных актрис, и со мной произошла одна из самых светлых и вдохновляющих фотосессий в жизни у фотографа Софии Набока», — поделилась девушка. «Это воздушное белое платье от дизайнера Светланы Тегин — наш символ объединения, равенства и общего стремления помочь! Так мы говорим о том, что давая вторую жизнь платью, можно привнести добро в жизнь человека», — добавила она.

Ранее этот наряд уже примерили Екатерина Вилкова, а также Юлия Снигирь и Юлия Пересильд. Каждая из них выбрала свою локацию для съемки. Они анонсировали большую барахолку, которая пройдет 17 ноября в отеле «Балчуг Кемпински Москва». Там можно будет купить то самое белое платье и другие вещи. Поклонники восхитились тем, как выглядела Шпица на фотосессии. Многие отметили, что образ невесты ей очень идет.

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Екатерина ВилковаЕкатерина ШпицаЗвездный стиль
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Вслед за Вилковой Шпица облачилась в «поношенное» платье
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