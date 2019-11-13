«Отношения хорошие»: Шпица не стала скрывать жениха от единственного сына

34-летняя Екатерина Шпица не запрещает бывшему возлюбленному — Константину Адаеву — видеться с наследником. В феврале 2012 года актриса впервые стала мамой. У знаменитости подрастает семилетний сын Герман. В недавнем интервью для одного из изданий светской хроники Екатерина рассказала о личном. Сейчас девушка строит отношения с новым избранником, мужчиной по имени Руслан. Шпица не стала скрывать от единственного сына то, что она больше не одинока. Сам Герман с легкостью нашел общий язык с возлюбленным звездной мамы. Однако Екатерина отдает себе отчет в том, что Руслан не сможет заменить ее мальчику родного отца.
«У сына очень хорошие отношения с моим женихом, но отца никто не заменит», — приводит 7days слова актрисы.
Шпица не скрывает, что повезло с нынешним избранником, как впрочем и с отцом Германа. Ведь мужчины не устраивают Екатерине сцен из-за воспитания мальчика.
«Допускаю, что у Кости и Руслана могут быть негативные ощущения, но меня ими никто не нагружает… Все заинтересованы в том, чтобы рос настолько счастливый ребенок, насколько это возможно при расставшихся родителях», — сетует Екатерина.