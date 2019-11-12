Звездный стиль

Наряд со смыслом: Вилкова подобрала к белоснежному платью кроссовки

Актриса приняла участие в благотворительном проекте.

Наряд со смыслом: Вилкова подобрала к белоснежному платью кроссовки
Екатерина Вилкова. фото: globallookpress.com

Екатерина Вилкова обладает эффектной внешностью. Актриса прославилась благодаря сериалу «Отель Элеон». В ее копилке есть еще ряд кинолент, включая диснеевский фильм «Последний богатырь». Девушка даже без макияжа выглядит безупречно. На ее лице нет ни единой морщинки. Хотя сама она порой критически относится к своей внешности. Знаменитость редко выходит в свет, но если приходит на мероприятие, то в стильном образе.

А на днях Вилковой удалось принять участие в благотворительном проекте. Она стала одной из актрис, которые надели белоснежное оригинальное платье российского дизайнера Светланы Тегин. Для снимков Екатерина позировала в этом объемном наряде в пол и кроссовках на рассвете. Лучи солнца создали волшебную атмосферу. Едва заметный макияж и белокурые распущенные волосы завершили образ.

«Это великолепное белое платье — наш символ объединения, равенства и общего стремления помочь! 17 ноября в отеле „Балчуг Кемпински Москва“ пройдёт грандиозная благотворительная барахолка! Все вырученные средства перейдут в фонд „Дом с маяком“», — рассказала актриса.

К слову, то самое белое платье будет выставлено на продажу. Поклонники пришли в восторг от фотосессии. Многие отметили, что еще не видели Вилкову такой нежной. «Ангел в белом», «Вся такая воздушная…», «Облако красоты», «Боже! Моя любимая фея! Вы словно фея или маленький ангел», «Вы красавица! Это Ваша тема, очень идет белый!!! Умничка!», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что актер Александр Петров тоже поддержал благотворительный проект, но он, конечно, не стал примерять платье.

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Екатерина ВилковаЗвездный стильТренды 2019
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Наряд со смыслом: Вилкова подобрала к белоснежному платью кроссовки
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