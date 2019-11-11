ЗВЕЗДЫ

Катерина Шпица объяснила, почему не торопится замуж

По словам актрисы, она не спешит регистрировать брак с Русланом Пановым.

Катерина Шпица объяснила, почему не торопится замуж
Шпица не торопится замуж/http://globallookpress.com/

Актриса Катерина Шпица призналась, что ей очень приятно быть невестой, но брак со своим избранником Русланом Пановым она регистрировать не спешит. Как отметила актриса, рядом с любимым мужчиной она сейчас ощущает надежность и плечо единомышленника рядом с собой. Для нее это важнее любого штампа в паспорте.

Катерина Шпица. Фото
Шпица не торопится выходить замуж/http://globallookpress.com/

«Это было между нами и без предложения руки и сердца, но когда есть статус помолвки — это говорит о намерениях в отношении друг друга и подспудно затыкает рот «желтым» газетам, готовым смаковать романы знаменитостей, рыться в грязном белье, списывая все на легкомысленную связь», — заявила Катерина Шпица.

Звезда в курсе, что нынешней осенью было много пышных и ярких свадеб среди известных персон. Но на других она предпочитает не ориентироваться. Актриса пошутила, что не хотела бы потеряться в общей массе. С будущим мужем они даже не обсуждали, когда наконец состоится торжество. В их жизни хватает других не менее важных забот и хлопот.

Как сказала Катерина Шпица, с Пановым они давно живут вместе. Штамп в паспорте ничего не должен изменить в их отношениях. Актриса считает, что жениться надо обязательно, если будет принято решение о рождении общего ребёнка. Пока они, впрочем, с Пановым его не приняли. Поэтому могут просто жить вместе. О еще одном ребенка звезда пока не думает. Все ее мысли о работе, сообщает портал womanhit.ru.

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Звездная свадьбаКатерина ШпицаРуслан Панов
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Катерина Шпица объяснила, почему не торопится замуж
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