Катерина Шпица объяснила, почему не торопится замуж

Актриса Катерина Шпица призналась, что ей очень приятно быть невестой, но брак со своим избранником Русланом Пановым она регистрировать не спешит. Как отметила актриса, рядом с любимым мужчиной она сейчас ощущает надежность и плечо единомышленника рядом с собой. Для нее это важнее любого штампа в паспорте.

«Это было между нами и без предложения руки и сердца, но когда есть статус помолвки — это говорит о намерениях в отношении друг друга и подспудно затыкает рот «желтым» газетам, готовым смаковать романы знаменитостей, рыться в грязном белье, списывая все на легкомысленную связь», — заявила Катерина Шпица.

Звезда в курсе, что нынешней осенью было много пышных и ярких свадеб среди известных персон. Но на других она предпочитает не ориентироваться. Актриса пошутила, что не хотела бы потеряться в общей массе. С будущим мужем они даже не обсуждали, когда наконец состоится торжество. В их жизни хватает других не менее важных забот и хлопот.

Как сказала Катерина Шпица, с Пановым они давно живут вместе. Штамп в паспорте ничего не должен изменить в их отношениях. Актриса считает, что жениться надо обязательно, если будет принято решение о рождении общего ребёнка. Пока они, впрочем, с Пановым его не приняли. Поэтому могут просто жить вместе. О еще одном ребенка звезда пока не думает. Все ее мысли о работе, сообщает портал womanhit.ru.