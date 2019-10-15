Катерина Шпица с черепом в руках задумалась о смысле бытия

Катерина Шпица удивила своих подписчиков необычным фото. На снимке она одета в форму полицейского и держит в руках человеческий череп, на который надеты очки. Как пояснила актриса, фото сделано во время съемок. Оказалось, несколько сцен нового фильма снимаются в криминалистической лаборатории.

Шпица рассказала, что в паузах между съемками иногда размышляет о жизни. Она призналась, что иногда задумывается о том, что у нее внутри расположен такой же череп, который не имеет индивидуальности без мыщц, кожи и глаз, а также мозга. Артистка рассуждает о том, что после смерти от нее останется только он, да и то вряд ли, потому что она не сторонница кладбищ.

Катерина рассказала об одном из самых ярких впечатлений юности. Глядя в родной Перми на растущее с каждым годом кладбище, она пришла к выводу, что после смерти ее должны кремировать, а прах закопать в землю вместе с семенами — чтобы на этом месте впоследствии выросло дерево.

Шпица поделилась также, что уже в детстве часто задумывалась о вечности. «Планета вечно движется вокруг солнца, люди сменяют людей, и только кто-то один наблюдает за этим неусыпно, и мне этого кого-то было почему-то жаль, а за людей я радовалась в том, что они смертны и даже если есть переселение душ, то каждая новая жизнь — сюрприз», — заключила Катерина.