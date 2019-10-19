«Одинокая леди»: Гага рассталась с бойфрендом

Несколько месяцев назад она стала появляться на публике с Дэном Хортоном.

33-летняя певица Леди Гага намекнула в блоге, что ее сердце свободно. В Instagram в режиме stories исполнительница опубликовала снимок с девичника своей подруги. На селфи Леди Гага предстала в компании виновницы торжества. Фото она коротко, но емко подписала: «Невеста и одинокая леди».

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Если воспринимать ее комментарий серьезно, то можно утверждать, что исполнительница рассталась со своим возлюбленным, 37-летним звукорежиссером Дэном Хортоном. На публике они стали появляться примерно три месяца назад.

Накануне в жизни Леди Гаги произошло еще одно неприятное событие – она буквально рухнула во время концерта, когда находилась в объятиях поклонника, который неожиданно запрыгнул на сцену. После этого фанаты стали беспокоиться за состояние исполнительницы. Но Гага уже начала восстанавливаться после падения и заверила поклонников, что с ней все будет в порядке.

Напомним, до сих пор не утихает скандал вокруг расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк. Инсайдеры полагают, что голливудский актер разорвал отношения с российской моделью из-за чувств к Леди Гаге, которые появились во время работы над картиной «Звезда родилась». Ни Купер, ни Шейк причину расставания до сих пор так и не озвучили.