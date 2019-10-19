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Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Певице предстоял рентген всего тела.

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
Фото: Globallookpress.com

Леди Гага на одном из последних концертов могла получить серьезные повреждения. Поклонник звезды подхватил ее на руки и закружил в танце, однако внезапно оступился и они оба упали со сцены.

Знаменитость быстро поднялась на сцену, заверила фанатов, что с ней все в порядке и продолжила шоу. Тем не менее самочувствие оставляло желать лучшего и поклонники постоянно спрашивали ее о последствиях падения в соцсетях.

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения. В своем Instagram она опубликовала фото скелета руки на рентгене, демонстрирующего знак «все окей».

«Когда тебе предстоит просветить на рентгене почти все свое тело тебе остается только танцевать. Но не переживайте, со мной все будет хорошо», — написала певица.

Она также показала, как восстанавливает свое тело после падения. На трех снимках, опубликованных в соцсети, певица сперва сидит в ванне со льдом, затем в горячей, а после лежит на кушетке в компрессионном костюме.

«Ледяная ванна в течение 5-10 минут, горячая — в течение 20 минут, затем я надеваю компрессионный костюм со льдом и лежу в нем еще 20 минут», — написала она.

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Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены
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