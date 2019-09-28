Брэдли Купер и Леди Гага могли пожениться

Роман Брэдли Купера и Леди Гаги некоторое время назад стал главной темой всех таблоидов. Однако пара так и не сделала официального объявления о том, что состоит в отношениях. Однако знакомый артистов рассказал прессе, что еще недавно дело шло к свадьбе.

Слухи о романе Брэдли Купера и Леди Гаги появились после того, как они сыграли в фильме «Звезда родилась». Тогда многие поклонники ополчились на Купера, обвиняя его в том, что он оставил свою жену — россиянку Ирину Шейк. Тем не менее, никакого продолжения история звездной пары не получила. Более того, впоследствии Леди Гагу видели в компании другого мужчины. Однако инсайдер рассказал прессе, что слухи о романе имели под собой основания.

Как рассказал источник, у Гаги и Купера действительно закрутился роман во время съемок фильма. Более того, по его словам, актер признался певице в любви и даже собирался сделать предложение. Тем не менее, этого произошло, по утверждению знакомого пары, из-за того, что мужчина испугался.

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После этого Гага решила порвать всяческие отношения с Купером и очень тяжело переживала расставание. Однако вскоре встретила другого человека. Купер же посвящает свое время воспитанию общей дочери с Ириной Шейк. С российской моделью он сохранил дружеские отношения.