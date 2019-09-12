Музыка

Леди Гага намекнула фанатам, что записывает новый альбом

Подписчики звезды потребовали у нее прекратить шутить и выпустить релиз как можно быстрее.

Леди Гага намекнула фанатам, что записывает новый альбом
Леди Гага/фото: globallookpress.com

Американская певица, автор песен и актриса Леди Гага взволновала своих фанатов туманным постом в «Твиттере». Ее поклонники решили, что так поп-звезда намекает на работу над новым альбомом.

«Я плачу, а мой продюсер Bloodpop (Michael Tucker. — Прим ред.) говорит: «Ты та, которая хотела быть поп-звездой», — написала она.

Твит Леди Гага

Твит Леди Гаги/фото: twitter.com/ladygaga

Подписчики Леди Гага тут же строго потребовали, чтобы певица оставила свои шуточки и побыстрее выпустила релиз. 

«Уже невозможно смотреть на эти дразнилки», — возмущаются фанаты.

«А теперь закрой свой рот, вернись в студию и стань этой легендарной супер-поп-звездой!» — лютуют одни.

«Представьте новый альбом — я вас умоляю», — слезно просят другие.

«Вы же понимаете, что мы любим Вас, несмотря ни на что? Мы можем жаловаться на то, что вы выпускаете/не выпускаете поп-музыку, но, в конце концов, вы та, кто помог большинству из нас пережить трудные времена, и мы очень любим вас», — признаются третьи.

Кстати, твит набрал более 100 тысяч отметок «нравится».  Гага еще весной писала, что «беременна» пятым студийным альбомом, но до сих пор новые песни не появились. Предыдущую пластинку  Joanne Леди Гага выпустила в 2016 году. Она стала платиновой в США.

Напомним, Леди Гага получила премию американской киноакадемии за работу в фильме «Звезда родилась», а также стала первой женщиной, которая получила сразу четыре крупнейшие награды в один год: «Оскар», «Грэмми», BAFTA и «Золотой глобус».

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Леди Гага намекнула фанатам, что записывает новый альбом
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