Леди Гага назвала причину своих эпатажных образов

Леди Гага — одна из самых скандальных фигур западного шоу-бизнеса. Ее сцнические образы всегда фантазийны и перегружены деталями до такой степени, что долгое время поклонники не знали, как выглядит звезда на самом деле.
В интервью журналу Allure, лицом обложки которого она стала, Леди Гага неожиданно объяснила причину своего стремления к обилию грима. По ее словам, она никогда не считала себя красивой. В детстве знаменитость часто высмеивали и дразнили ровесники, в старших классах она не пользовалась популярностью среди мальчиков.
Невысокая, коренастая, с широкими бедрами и жесткими непослушными волосами она была обычной милой девочкой, а хотелось покорять с первого взгляда. Задумавшись о карьере на сцене, Гага решила, что одного голоса будет недостаточно и тщательно продумала свой образ. Так появились парики, сюрреалистичные накладные ресницы, макияж в самых несочетаемых цветовых гаммах и сложные прически.
«Я не чувствовала себя красивой раньше и до сих пор у меня бывают дни, когда я кажусь себе некрасивой. Макияж всегда был моим верным другом. Я крашу лицо и начинаю узнавать его в зеркале. Это настоящие крылья, на которых я могу летать», — заявила она.