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Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником

Жаркое выступление певицы в Лас-Вегасе могло закончиться травмой фаната и артистки.

Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
Леди Гага/Фото: https://www.instagram.com/p/BtRNX_4FrkL/

Леди Гага упала со сцены вместе с поклонником во время исполнения песни на концерте в Лас-Вегасе. Момент случившегося в Twitter разместили присутствовавшие на концерте люди.

В мировую столицу казино экстравагантная певица приехала, чтобы представить аудитории свое новое шоу Enigma. В какой-то момент исполнение трека пошло не по плану: на сцену выскочил один из ярых фанатов звезды. Разгоряченная исполнением Гага не стушевалась и запрыгнула на незнакомца, а затем стала имитировать не совсем приличные движения. Шокированный поклонник такого поворота событий не ожидал: у мужчины подкосились ноги, и он рухнул вместе с артисткой на руках прямо в зрительный зал. Вслед за этим послышался крик самой Гаги.

Люди поспешили помочь певице подняться. Некоторые же твердили: «Господи, Гага упала прямо передо мной». Впрочем, чуть позже эксцентричная артистка встала и смогла продолжить исполнение. Травм она, судя по всему, не получила. Здоров оказался и поклонник – спустя несколько минут он вновь присоединился к любимице на сцене и подпевал ей, пока та играла на фортепиано.

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Леди Гага рухнула со сцены в обнимку с поклонником
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