Жена Касселя снялась в откровенной фотосессии спустя полгода после родов

22-летняя модель Тина Кунаки недавно опубликовала в своем блоге кадры с соблазнительной фотосессии. Для нее супруга Венсана Касселя выбрала черный топ бра и капроновые колготы в тон. Стилисты также выпрямили ей волосы и нанесли нежный макияж. Серию фото модель подписала лишь двумя словами: «Обслуживание в номере».

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Тина Кунаки позировала перед камерой в постели, с трубкой телефона в руках и во время ужина, когда аппетитно поедала пасту. На один из снимков 22-летней модели поклонники обратили внимание больше всего. На фото рядом с ней на постели лежал мужчина – это был фотограф, который показывал Тине получившиеся кадры.

Полгода назад супруга Венсана Касселя впервые стала мамой – у пары родилась дочь Амазони. После этого фигура модели стала еще более женственной и соблазнительной, что Кунаки и продемонстрировала перед камерой.

Напомним, сниматься для глянца продолжает и экс-возлюбленная Венсана Касселя Моника Беллуччи. Недавно в Сети появилась обложка декабрьского номера российской версии журнала Numéro.