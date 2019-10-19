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Жена Касселя снялась в откровенной фотосессии спустя полгода после родов

В апреле у Тины Кунаки родилась девочка, которую назвали Амазони.

Жена Касселя снялась в откровенной фотосессии спустя полгода после родов
Тина Кунаки Фото: globallookpress.com

22-летняя модель Тина Кунаки недавно опубликовала в своем блоге кадры с соблазнительной фотосессии.  Для нее супруга Венсана Касселя выбрала черный топ бра и капроновые колготы в тон. Стилисты также выпрямили ей волосы и нанесли нежный макияж. Серию фото модель подписала лишь двумя словами: «Обслуживание в номере».

Тина Кунаки позировала перед камерой в постели, с трубкой телефона в руках и во время ужина, когда аппетитно поедала пасту. На один из снимков 22-летней модели поклонники обратили внимание больше всего. На фото рядом с ней на постели лежал мужчина – это был фотограф, который показывал Тине получившиеся кадры.

Полгода назад супруга Венсана Касселя впервые стала мамой – у пары родилась дочь Амазони. После этого фигура модели стала еще более женственной и соблазнительной, что Кунаки и продемонстрировала перед камерой.

Напомним, сниматься для глянца продолжает и экс-возлюбленная Венсана Касселя Моника Беллуччи. Недавно в Сети появилась обложка декабрьского номера российской версии журнала Numéro.

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Венсан КассельМоника Беллуччиоткровенная фотосессияТина Кунаки
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Жена Касселя снялась в откровенной фотосессии спустя полгода после родов
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